新北市2歲男童恩恩案延燒，新北市長侯友宜今稱是依照當時中央的相關規定執行，民進黨發言人黃彩玲表示，根據中央流行疫情指揮中心去年6月1日公布的「COVID-19緊急救護指引」，只要符合「意識不清、喘或意識困難、持續胸悶胸痛」任一項，就得派車，直接後送至指定醫院，請侯友宜市府不要曲解中央規定，試圖卸責。

新北市2歲男童恩恩案，恩恩爸持續要求橫向聯繫錄音檔釐清是否延誤就醫，媒體今天揭露「消失的81分鐘」錄音和逐字。

黃彩玲表示，根據曝光音檔內容，恩恩媽已經在電話中提到小孩「意識很不清楚」、「全身發紫斑」，恩恩媽媽焦急的哭聲，讓人感到心痛不捨。恩恩事件也證實侯市長引以為傲的「防疫派遣中心」，在關鍵時刻絲毫沒有發揮作用。

黃彩玲表示，指揮中心已經說明，當初陳時中部長是從時序資訊來看，但也提到可能有需要檢討改進的地方，請侯市府不要斷章取義指揮中心的話，想要幫自己脫罪，曝光的錄音已經還原事實，所有人聽完錄音檔都感到不可思議，甚至是聽不下去，請侯市長不要繼續跳針逃避。

黃彩玲表示，侯友宜市長在疫情以來不斷砲打中央，現在被爆料後，卻推給中央企圖開脫、逼基層演戲、犧牲消防局，這些手段只會持續傷害恩恩父母，同樣也讓新北市民感到寒心。