中新社3日報導，聯合國安理會美東時間2日舉行「加強對違反國際法行為追責及其對維護和平與安全影響」公開辯論會，中國常駐聯合國副代表戴兵全面說明中方對維護和平、實現正義的立場，並嚴厲批駁美國、英國代表編造新疆存在「種族滅絕」和「強迫勞動」的無理指責。

當天，國際法院院長多諾霍法官、聯合國人權高專巴舍萊、牛津大學阿坎德教授作通報，隨後安理會成員發言。戴兵在強調了應當更加全面、客觀、審慎看待追責問題及其對維護和平與安全的影響後表示，美國、英國代表發言對中國進行無理指責，中方對此堅決反對。

戴兵指出，西方有句諺語，你撒了一個謊，就要製造另外100個謊言來掩蓋它。所謂新疆存在「種族滅絕」和「強迫勞動」，這是徹頭徹尾的「世紀謊言」。美國、英國害怕其編造的關於新疆「種族滅絕」、「強迫勞動」的謊言被國際社會識破，所以不惜編造更多的謊言抹黑中方，來誤導國際社會。但是，美國、英國散布再多的謊言，也掩蓋不了新疆社會安定繁榮、人民安居樂業的事實，任何訪問過新疆的人都絕不會認同美國和英國的謊言，只會更加暴露他們將人權問題政治化、工具化的實質，暴露他們「以疆制華」的政治圖謀。

戴兵最後質問，像美國、英國這樣公然造謠說謊、混淆視聽、對別國抹黑中傷的國家或個人，是否也要被追責？