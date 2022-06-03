今（3）天是端午節，每到這時北部粽、中部粽、南部粽的「正統之爭」就會掀起一波討論。國民黨立委江啟臣向大家祝賀端午安康的同時，也透露自己都吃「江家粽」，更意有所指地說「解粽結、化心結」、「在端午節除了綁粽子、吃粽子，其實解粽解心結也蠻好的」。

江啟臣今日在臉書祝福民眾端午安康，也拍攝影片自曝一家人都會聚在一起包「江家粽」，只見備料超豐盛，包括常見的蝦米、豬肉、菜圃、花生、栗子等，還準備了芋頭、筍子及豆皮等，江啟臣更自爆「沒有新社香菇的粽子，我可是不吃的！」

而近日國民黨內因徵召提名一事引起許多爭議，包括徵召行政院前院長張善政選桃園，後又傳出有意徵召立委徐志榮選苗栗縣長，結果直接被徐志榮公開拒絕，江啟臣也在影片中亦有所指的表示「端午節除了綁粽子、吃粽子，其實解粽解心結也蠻好的」。

江啟臣說，有機會的話，把家裡人揪一揪，簡單準備材料，一起綁粽子，可以讓家人有溫馨的感覺之外，也可以「把大家都串在一起」。