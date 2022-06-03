美國警方表示，威斯康辛州今天發生槍手朝參加喪禮人群射擊多發子彈的槍擊，造成至少2人受傷，目前無人被捕。

路透社報導，美國近日槍枝暴力頻傳，上月才剛發生兩起大型槍擊案，包括21死的德州小學槍擊事件，以及釀10死的紐約州超市槍擊；昨天奧克拉荷馬州一間醫院也發生槍擊，奪走4條人命。

喪禮槍擊發生在威斯康辛州密爾瓦基近郊的拉辛（Racine）市。當地警察隊長魏考克斯（Kristi Wilcox）告訴媒體，今天下午在拉辛的格斯蘭墓園（Graceland Cemetery），有人朝參加喪禮民眾開多槍。

魏考克斯表示，其中一名年輕女性傷者送往當地醫院治療後已出院，另一人傷勢較重，由直升機轉送密爾瓦基一家醫院。

魏考克斯說，目前尚無犯嫌被捕，警方目前正尋求有助調查的資訊或現場錄影。

最初有報導稱槍手是在一部車內向外開火，對此魏考克斯說暫無法證實，也不確定是否有多名槍手涉案。

拉辛市長梅森（Cory Mason ）發布聲明說，他已下令警方晚間11時之後對18歲以下者實施宵禁，將持續到整個週末。

密爾瓦基TMJ4電視新聞台引述參加喪禮的家屬指出，喪禮死者的親戚中有5人遭槍擊中，但傷勢情況還不清楚。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1110603