吃粽子是端午節的傳統習俗之一，營養師夏子雯在臉書粉專指出，不同口味的粽子其份量、熱量也大有不同，傳統粽子大多是糯米加上油炒過的豬肉、香菇、栗子、花生以及蛋黃等，屬於高油脂、高熱量的食物，因此她分享4招吃粽撇步，讓大家都能安心地享用美食。

●搭配蔬菜

因為糯米經過烹煮後，結構會被破壞、黏性增加，在胃腸道的移動速度變慢，因此建議一顆粽子要搭配一盤蔬菜（約100公克），或是涼拌小黃瓜、絲瓜湯、蕃茄鮮菇湯等食物，不但能增加飽足感，也可以促進胃腸道蠕動，避免不適。

●搭配香蕉

攝取含有酵素的水果能幫助消化，但因為粽子的組成是以澱粉為主，所以水果首推香蕉，香蕉含有澱粉酶、麥芽糖酵素、蔗糖酵素等，能幫助澱粉被消化得更好，而奇異果、鳳梨、木瓜，則富含蛋白酶，吃很多蛋白質的食物時，就能派上用場。

●選擇五穀粽

選擇五穀米、紫米、燕麥取代一般糯米，能大幅增加膳食纖維的比例；若能自製健康粽子更好，其中蛋白質食材部分可挑選里肌肉、豆干丁來取代三層肉，增加好蛋白質，減少飽和脂肪；而膳食纖維的食材則可加入香菇、杏鮑菇等耐蒸的菇類。

●一天一顆粽

一顆鹹粽熱量約450到600大卡、鹼粽約140大卡，有包餡的則是240大卡，建議鹹粽當正餐吃、鹼粽當點心吃，一天最多一顆，且取代正餐，才不會過量攝取。另外不少粽子在製作過程中已經調味過，所以不需要再額外添加醬料，以免鈉攝取過量。