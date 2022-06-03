美國、日本及南韓的對北韓代表今天在首爾會面，討論北韓可能進行的核試驗動向與朝鮮半島局勢，表示將密切合作準備因應「所有狀況」。

美國北韓特使金星容（Sung Kim）、日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕與新上任的南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長金健，今天在首爾外交部大樓舉行三方會談。

韓聯社報導，金星容在開場致詞時提到，美方研判北韓豐溪里核試驗場正在為第7次核試驗做準備，美國政府已準備好強化防禦能力與遏制力，做為對北韓可能挑釁行為的短期與長期軍事因應措施，保護盟國不受威脅。

他強調，朝鮮半島完全非核化的目標依舊不變，「北韓將為破壞穩定的違法行動付出代價，國際社會並不會對此習以為常」；並再次呼籲北韓回應不帶前提的會面對話。

上任後首次參與美日韓三方會談的金健也警告，北韓執意發展核武，只會迫使南韓持續加強相應的遏制力，最終有違平壤當局追求的國家利益，不僅弱化北韓本身安保，也會使得北韓在國際的孤立處境與原就相當惡劣的經濟條件雪上加霜。

船越健裕則指出，在包括核試驗在內的更多挑釁可能性下，必須深入討論各種狀況的對應措施，並表示相信可以與新上任的尹錫悅政府進一步發展3國間的合作方案。

根據南韓外交部會後發布資料，這次三方會談對北韓近期一連串發射飛彈及後續可能的挑釁行動交換意見，並討論透過聯合國採取措施或國際社會應對方案的可能性；同時也就日前聯合國安理會因中國及俄羅斯行使否決權，未能通過對北韓加強制裁草案表達遺憾。

三方代表也再次強調，對話之路始終打開，呼籲北韓立即停止違法行動，重回談判桌，美日韓三方也將持續就此爭取國際社會合作。

但對於北韓近期疫情的人道援助，三方代表仍維持先前立場，與核問題分開看待，期待北韓正面回應國際社會的支援提案。（編輯：陳惠珍）1110603