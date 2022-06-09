律師陳宏奇申請換發沒有父母及配偶姓名等項目的身分證被拒，他不服提告。台北高等行政法院判決，准陳宏奇可以換發不含配偶、父母姓名等資料的身分證。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（9日）表示，以現在的觀念，身分證以提供個人資訊為主，其他如家長等其他資訊應該愈少愈好，每個人觀念不同，還需要一段時間討論。

鄭運鵬今（9日）在立法院受訪表示，身分證紙本資料並非全世界都有，每個國家制度不一樣，近年來大家對於個資重視，包含公權力、警察臨檢個資可以調閱多少，各界有不同意見，台灣很習慣在一張身分證上上提供各式資訊，如今看起來不太數位化，這些是以前封建時代留下來、認為應該要放上去的，慢慢已經不合時宜。

他說，身分證上面包含國旗、個人照片、父母欄都可以討論，法院有不同的觀念，不同年齡層法官有不同見解，目前戶政系統沒有打算大幅度修正，行政院也暫緩數位身分證，以現在的觀念，提供個人資訊為主，其他如家長等其他資訊應該愈少愈好，每個人觀念不同，既然法院判決了，內政部有不同見解，有這樣辯論也很好，目前數位身分證都暫緩，行政、法院跟國人對於身分證有不同的情感跟要求，需要一段時間討論。