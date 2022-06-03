近日各社區陸續把上百株的蘭花帶回，布置在鄰里活動中心、街道沿線等公共場域。（白河區公所提供／張毓翎台南傳真）

民眾走訪這幾個社區時，可駐足觀賞志工們的種植成果。（白河區公所提供／張毓翎台南傳真）

民眾走訪這幾個社區時，可駐足觀賞志工們的種植成果。（白河區公所提供／張毓翎台南傳真）

台灣國際蘭展已落幕，為了避免花材浪費，台灣蘭花產銷發展協會首次於今年舉辦「綠手指養成班」，廣邀在地社區志工參加，透過專業講師指導，習得照顧蘭花的祕訣，近日各社區陸續把上百株的蘭花帶回，布置在鄰里活動中心、街道沿線等公共場域，讓家園更多采多姿。

台灣蘭花產銷發展協會首次辦理「綠手指養成班」，後壁、白河及新營共有15個社區參加，其中白河更多達草店、永安、昇安、玉豐、大林、外角、河東、秀祐、庄內及竹門等10社區志工參加培訓。

白河區公所表示，轄內參加這項課程的志工們很踴躍，課堂上有專業講師指導他們蘭花的種植知識、上板技巧等，再回到社區把學到的栽種技術，分享給更多志工夥伴，課程大約半天時間，5月底參與的社區，各自將100多株蘭花帶回社區種植，讓蘭展花卉繼續「遍地開花」。

台灣蘭花產銷發展協會祕書長曾俊弼說，過去幾屆蘭展辦完，會將展場的花卉送出去，但他發現很多人拿回去，卻不知道怎麼照顧，使得這些花容易枯死，最後就被丟棄在一旁，很可惜，因此今年改變做法，特別開課邀請在地社區志工參加，期待利用社區的力量，將這些花材永續下去。

曾俊弼提到，志工們參加完課程，變成種子學員，對照顧這些蘭花，也會更加有責任感，而居民路過時，隨時可以了解它生長情形，並定期澆水，民眾走訪這幾個社區時，可駐足觀賞志工們的種植成果，如果成效良好，明年的蘭展閉幕後，也計劃優先將這些花卉，給來參與此課程的志工夥伴。