兜風未戴安全帽走小徑 警鷹眼攔查「通緝曝光」 他傻問：真的？(戴志揚翻攝)

高雄兩名年輕男子騎機車到旗津找朋友，因為沒有戴安全帽，所以不走大馬路避免被警察開單，選擇踩風大道一路悠閒的吹著海風，沒想到後面不知道從哪裡冒出警察，讓兩人嚇了一大跳。但更讓兩人吃驚的是，其中一名23歲的蔡姓男子竟是通緝犯，頓時玩興盡失，蔡男一臉驚訝頻頻問著:「我被通了！真的嗎？」，警方進一步查詢後確認蔡男通緝身分後，立即帶回偵辦。

鼓山分局中洲派出所所長洪任宏、警員周泓毅於1日上午11點左右，巡經旗津區旗津三路天聖宮旁，發現前方2輛機車突然轉進露營區旁的踩風大道，而不走寬敞筆直的旗津三路。員警尾隨後攔查，蔡男一開始還笑著說:「沒戴安全帽，都已經在躲你們了！才會選擇走小路」，不過等到員警盤查身分後，兩人卻都笑不出來了！因為手提電腦顯示蔡男為通緝身分，蔡男一臉不可置信地嚷著:「為什麼，怎麼會這樣！」。

警方進一步查證發現，蔡男於111年5月31日遭高雄地檢以妨害秩序罪嫌通緝在案，全案訊後解送歸案。鼓山分局長蔡鴻文表示，為了維護社會治安，警方將持續積極查捕通緝犯，呼籲民眾切勿以身試法、心存僥倖，終將讓自己身陷囹圄，另提醒民眾如有發現不法情事，請盡速與警方聯繫，警民合作，共維家園安寧秩序。