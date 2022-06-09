金管會今日公布不動產金檢結果，這波專案金檢10家銀行、7家信用合作社及3家票券金融，在今年的3月31日已經完成，金管會再度發現2個炒房團利用投資理財課程，誘導民眾向銀行融資炒房，貸款戶數達24戶，集中於北部地區的套房，這次違規銀行與前次金檢發現協助炒房團銀行是屬於同一家銀行。

金管會公布2021年第2波不動產專案金檢結果，而這次金檢發現最重要的兩大缺失，其一就是炒房團利用投資理財課程，誘導民眾去向銀行融資進行炒房，未能落實「5P原則」這次金管會發現2大炒房團、涉及戶數達24戶，貸款金額1.45億元，購買的房型大多是套房、地點多集中於北部地區如新北桃園等地。

第二大缺失就是違反央行的信用管制措施，包含利用短期擔保規避寬限期限制，有缺失的金融機構2家；成數方面則是利用關係人借周轉金等方式，突破貸款成數限制，缺失的金融機構4家；未落實保留動工款者，則有2家；調整期處理有缺失者有1家；違反《銀行法》72之 2限額缺失者有2家；不動產風險權數計提缺失者有4家。

其餘還有借戶於短期內頻繁買賣房地產，未確實查明實際購屋用途仍以自住條件核予高成數貸款；未徵取土地興建計畫者有核予長年期購地貸款；辦理餘屋貸款部分，有建商一再展延未推案銷售，金融機構未確實瞭解久未銷售及去化緩慢原因；對未依計畫興建廠房者，一再展延，未依原批覆條件控管，核准展延時又調整利率等作業缺失。

金管會表示，前次檢查時就已經發現有炒房團利用投資理財課程誘導民眾向銀行融資炒房，金管會已經請銀行公會研議相關防範機制，並請金融機構負責人提出說明，以了解防範投資客炒房的內控作為。