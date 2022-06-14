金洲（4417）去年每股稅後盈餘3.12元，14日股東常會通過配發現金股息2.1元，金洲今年上半年因大陸疫情影響，金洲昆山廠配合防疫政策而暫時停工，5月6日復工之後，箱網等產品加工趕出貨，並將延續到下半年，使得下半年營運有機會超越上半年。

金洲2021年營收23.79億元，每股稅後盈餘3.12元，14日股東常會通過配發現金股息2.1元，並改選7席董事，推選陳加仁續任董事長。

金洲新當選4席董事包括陳加仁、陳雪音、柏勁科技法人代表陳建甫、以全廣投資法人代表陳渝潔，3席獨立董事包括張欽增、孫鴻志和張素菁。

金洲發言人羅國榮表示，金洲昆山廠4月配合防疫政策而暫時停工，5月6日復工之後，箱網等產品加工、趕出貨，5月營收達3.45億元，年增62.64％，累計今年前5月11.22億元，只比去年同期少約0.60％，受疫情影響的營收進度，已經趕了上來。

羅國榮指出，金洲營運已擺脫疫情，回到正常軌道，今年下半年的營運，可望比今年上半年好轉。