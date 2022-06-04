美式大賣場好市多今年4月1日全員加薪，時薪調升至243元，較基本工資高出約45%。近期一名好市多員工考慮轉職去工廠上班，雖然工時長，但薪水約4萬8千元，比他在好市多月薪高出1萬左右，不過目前仍難以決定，想聽聽其他意見。底下網友一面倒勸留，「真的別鬧了，好市多這麼鐵的工作你不做」、「很難進去，而且真的要看運氣」。

這名網友在社群平台Dcard發文，他目前月薪3萬8880元（時薪243元+每月160工時），最近萌生轉換跑道的念頭，想換去工廠上班，「做四休二、12小時制，一個月也有48上或下」。他補充，工時長也可以接受，甚至也喜歡加班。

他表示，兩者性質都在做些重複性的工作內容，但他並不排斥，換工作主要是因為近期有高達約30萬的手術費，外加人生也有規劃夢想，所以想動了趕快賺錢的想法，「想了解看看路人的想法」。

文章曝光，底下留言紛紛勸他留在好市多，「好市多也是能慢慢做上去的，外面的高工時真的不是你老了還能負擔的，勸您三思」、「好市多別人很難進去，我覺得不要換，有升職的機會，蠻穩定的」、「建議不要換，好市多畢竟很穩定」、「建議繼續做現在的工作」、「好市多不錯啊，很難進去，而且真的要看運氣」、「想進去好市多都進不了…」、「真的別鬧了，好市多這麼鐵的工作你不做」。

事實上，曾經就有在好市多上班的網友透露，雖然工作內容重複性高，但其實不累，做滿1040小時還能調一次薪，時薪最高甚至可到302元，一個月約5萬元，且達到這門檻的員工還能領1.1個月的年終。