總統府今再增2確診 皆為府內員工 19:222022/06/10 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府發言人張惇涵。資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府發言人張惇涵今表示，總統府新增2名確診案例，皆為總統府員工，這2名員工近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。 張惇涵表示，總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。 北京出現酒吧聚集性疫情 已涉及7區11例陽性 《金融》國銀前4月新增放款破兆 62％都給了它 竹縣＋1753 第3劑接種率已逾6成 #總統府 #張惇涵 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸人社部：2021全年城鎮新增就業1269萬人 11:372022/06/07 兩岸 斯洛伐克訪團成員確診 府：總統健康良好 13:172022/06/09 政治 新竹縣今增1783例確診 居家照護累計6627人 15:012022/06/09 生活 《電腦設備》華碩董事改選完成 季配息研議中 12:182022/06/08 財經 詹長權：台灣染疫死亡速度 全球第2快 04:102022/06/10 生活新聞 電協金辦法 新增離岸風電提撥比例 04:102022/06/08 產業特刊 南韓新總統府不叫「青瓦台」！呼聲最高新名字曝光 12:582022/06/07 國際 法國議院訪團9日會晤蔡英文 府：盼推進台法關係 10:512022/06/08 政治 22歲糖友意識不清送醫已確診 併發酸中毒 16:172022/06/07 生活 台中確診＋11587 躍升全台第一 04:102022/06/09 地方新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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