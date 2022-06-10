總統府發言人張惇涵今表示，總統府新增2名確診案例，皆為總統府員工，這2名員工近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。

張惇涵表示，總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。

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