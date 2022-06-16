基隆市長林右昌16日宣布，自17日至30日，基隆市衛生局將以入校施打及開診專診方式，提供國小及幼兒園的兒童，接種第二劑莫德納疫苗。至於兒童BNT疫苗的第二劑，則將於28日開始進行入校接種。

基隆市自5月4日開始，為5-11歲的兒童施打莫德納疫苗，中央流行疫情指揮中心日前宣布，將兒童疫苗施打2劑的間隔時間縮短為4至8周，為此，基隆市衛生局16日宣布，將自17日起至30日，以入校及開設專診方式，為國小及幼兒園兒童接種第二劑莫德納疫苗。基隆市府表示，確切的時間，將會透過學校通知家長。

基隆市16日新增確診787例，其中外縣市通報146例，占18.55％。新增確診者中女性422人、男性365人；以年齡層區分，新增確診者以25-34歲最多，有152人、占19.31％，35-44歲次之，有129人、占16.39％。至於75歲以上的長者有39人、65-74歲有56人、6歲以下有38人。

目前基隆市新冠專責病房總計有237床，目前已收治121人、空床116床，空床率48.9％。各大醫療院所中，基隆長庚醫院收治重症47名、中症14名、輕症33名；部立基隆醫院收治重症2名、中症8名、輕症13名；三總基隆分院收治中症1名、輕症1名；礦工醫院收治輕症2名。