女星游蕎軒是本土劇知名的女演員，2017年她曾以電視劇《蘇足》入圍金鐘獎「最佳女配角獎」，後來也曾在《金家好媳婦》飾演丁國琳的女兒，角色性格飽滿多變，純熟演技跟可愛的外型，受到很多觀眾喜愛，近日她（2日）深夜在汐止國泰醫院剖腹產下體重2026克的兒子「虎寶」，讓不少粉絲驚喜不已，不過她透露，在生產之前跟老公都非常冷靜，原因竟是因為患有「一疾病」，需要非常放鬆才不會有影響。

游蕎軒無預警的在臉書發文表示，自己順利產下一子，還開心笑說，兒子是秀氣的小帥哥，還遺傳了她僅有的1／8荷蘭血統，直呼「好像娃娃！」，游蕎軒還透露，產前她的妊娠糖尿檢驗沒過，因此後面兩個月都要飲食控制，若控制飲食還是沒辦法的話，就得要用到胰島素，還好醫生看到報告就幫他安排營養師成功將血糖控制下來。

「虎寶」遺傳了游蕎軒僅有的1／8荷蘭血統。(圖/翻攝自游蕎軒臉書)

其實，游蕎軒患有嚴重甲狀腺亢進，體質上本來就比較難懷孕，因此這次意外懷孕，讓她格外小心，不過她也透露，長期與甲亢奮鬥，早就學會放鬆，不會過度焦慮，疫情加上懷孕也只讓她憂心了兩天，她說：「覺得船到橋頭自然直，與其讓自己緊張到焦慮還不如放鬆一點，很多時候都是自己在嚇自己，倒不如就平常心去看待 。」也因此孕期幾乎沒有任何不適，她笑說：「除了宵夜吃太飽，半夜會一直打嗝。」

游蕎軒雖然患有嚴重甲狀腺亢進，但卻相當放鬆。(圖/翻攝自游蕎軒臉書)

這次幸運獲得「虎寶」，她坦言非常意外，因為一直覺得自己這輩子不會有小孩，所以才沒有跟跟虎寶爸登記結婚，對他們來說結婚只是一種形式，而結婚證書就是小孩要報戶口用的文件，但驚喜懷上孩子後，他們立刻為愛子選在去年10月25日登記結婚。先前游蕎軒就透露，升格當媽後，對於照顧寶寶也不怕，因為她有位職業的保母媽媽，因此她從國小就會幫忙帶孩子，「我經驗很豐富的！」，也祝福他們一家三口往後日子都能平安、幸福！