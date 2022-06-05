台灣疫情嚴峻，近期日確診人數遊走在6~9萬人，也有不少小朋友相繼確診，讓全台家長們都擔心家中小孩，8點檔女星陳仙梅就在臉書上透露，家中大兒子「還是確診了，似乎很難躲掉」，剛好老公不在身旁，讓她忍不住哭了出來。

本土疫情居高不下，週遭同事親友總會傳來確診消息，感覺病毒似乎無所不在，8點檔女星陳仙梅今(5)日在臉書透露，大兒子確診，病毒是從學校帶回來的很難躲掉，而她兒子昨天發燒快41度，一整天吃了四次退燒也只壓制半小時又回彈到39.40度，一直呈現發高燒狀態，但今天可讓陳仙梅稍微鬆口氣表示：「他總算回到地球表面，雖然睡睡醒醒，但至少總算有清醒睜開眼的時間。」

經過多日照顧的兒子終於有精神時便問：「麻，我好像記得你昨天有哭哭對嗎？」這才讓她意識到，原來兒子昏昏沉沉時都有聽到她在說話，只是沒力氣做任何反應，目前她和小兒子都是陰性，但陳仙梅仍先有心理準備：「我努力來回不斷地清潔消毒R(兒子名Ryder)的嘔吐物，徹底做好居家殺菌和清潔，三人也都戴上口罩，但我想最後應該還是會難逃感染吧，只能保佑一切平安。」但她最感嘆的事，這時候老公卻不在家，讓她崩潰忍不住哭了。