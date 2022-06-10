楊小黎為台８角色剪去長髮，如今因身體還沒恢復完全未在進劇組。（摘自楊小黎臉書）

藝人楊小黎先前確診慘吃「Omicron全餐」，沒想到康復後仍受後遺症持續折磨，不僅走路會喘，還會因為胃脹氣導致心臟吸不到氣，常常講話講到一半就得停下來大口吸氣。今天她在臉書PO出和媽媽赴行天宮拜拜的照片，她說短短15分鐘路程卻走了40分鐘相當辛苦，她也透露即將回劇組拍戲，近鄉情怯到失眠。

經紀人表示楊小黎要回歸的劇組不是眾所期待的台8，事實上她先前受三立台8《一家團圓》徵召救火，不久後確診，經過10天休養，5月25日快篩陰性出關後幾天就立刻進劇組，飾演苗可麗的媳婦，和張勛傑演CP，但拍攝第一場婚禮大戲就全身癱軟，嚇壞所有人，「三立那邊還是希望她休養後再回來，所以她的角色至今還未曝光。」第一次加入台8的她為了這個角色特地剪掉長髮，讓自己看起來幹練俐落，但因身體還在恢復未再進棚拍攝，而楊小黎提到的回歸劇組是影集的拍攝。

楊小黎為了恢復體力本來想跟著潘若迪的有氧影片做運動，但身邊的親戚都告誡她不能做太過劇烈的運動，所以只能簡單做基本瑜珈。經紀人說每天都會燉雞湯、排骨湯給她調養身體：「人家都說確診沒什麼，但她很辛苦，醫生也告誡一定要好好調養，不然後遺症會跟著到10至20年都有可能，非常可怕。」但因為楊小黎屬於易胖體質，經紀人也說會控制飲食，讓她吃得健康又不胖。