《我的婆婆怎麼那麼可愛》電影版《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》正式殺青。（群之噰、伯樂影業提供）

《我的婆婆怎麼那麼可愛》電影版《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》於今年6月正式殺青！《我的婆婆》電影版由陳慧玲、吳明憲共同監製、導演鄧安寧、編劇溫怡惠金三角再度攜手合作，不僅幕後團隊是原班人馬，主演群鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、許傑輝、Darren邱凱偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭、楊小黎等皆全數回歸，強勢進攻2023年的賀歲檔。

對於電影版從開拍到殺青，陳慧玲表示：「真的是很感謝辛苦的幕前幕後工作人員，尤其是克服疫情、確診、場地、天氣等等各種原因修改工作表，讓我們全團隊吃足了苦頭，但也一一過關斬將。」全民婆婆鍾欣凌則開心表示：「在劇組每天都吃得好飽，殺青這一天吃的尤其飽，飽到天靈蓋，還退訂了晚餐！很難得吧？很感謝天公伯拍外景的時候、在梅雨狂炸的季節，特別給我們短暫的好天氣，讓我們拍攝都順利。」

自從《我的婆婆》播出後，深受女性喜愛的許傑輝表示：「真的沒有看過改表這麼多次的劇組，真的很辛苦。其實拍電影版我們自己本身會有一些壓力，在電視上有很多觀眾支持跟愛護，難免希望在電影版能夠再更突破，尤其是我們演員之間會互相提醒，即使是很簡單的，都會想辦法做到更好，我們都希望可以在大銀幕上表現得更好，給觀眾更完美的體驗。」

飾演可愛驚世媳婦的黃姵嘉笑說：「殺青當然很開心，因為大家一起努力把作品做出來，相信觀眾也很期待看到大家聚集在一起，可以跟大家透露蘇家人真的一樣賤，還比第一季更over，很期待新春賀歲見！」因憨厚暖男發貴一角爆紅的張書偉，不捨《我的婆婆》電影版殺青說：「雖然這次拍攝電影版只有相處短短一個月，但我會很懷念臺南的鄉親就跟太陽一樣熱情，懷念場景旁邊的大鳳梨。」

電視劇版中因中風「一中成名」的楊銘威被觀眾讚許為喜劇天才，他笑說：「這部真的是保證讓你笑死的電影，我自己也非常期待，每個橋段都很好笑，推薦大家一定要進戲院笑一笑，有些橋段連我自己都驚訝我怎麼會笑場，我這麼不會笑場的人，都忍不住，可以想像會有多好笑。」