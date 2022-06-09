第四屆「台灣電影行銷獎」9日公布入圍名單，10部精采作品囊括劇情、紀錄和動畫等領域，除了原創作品，亦有多部為改編真人真事或原著的作品，本屆評審團7位成員由電影製作、發行及廣告創意界等領域的專家組成，他們將從入圍作品中選出「最佳海報」、「最佳預告片」及「最佳電影行銷」3項大獎。

今年「台灣電影行銷獎」的10部入圍作品包括由去年最佳海報得主陳世川再度操刀設計，去年最賣座紀錄片《男人與他的海》；改編自真人真事，去年上半年締造驚人口碑的《聽見歌 再唱》；台灣首部談及安寧靈性照顧的紀錄片《回眸》；代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片，宣傳視覺風格令人印象深刻的《瀑布》。

翻拍自韓國電影，觀眾好評不斷的《詭扯》；由柯震東和林哲熹主演的《金錢男孩Moneyboys》；去年國片票房冠軍，主題曲〈如果可以〉廣為傳唱的《月老》；獲得廣大粉絲支持，經典IP改編的偶動漫《素還真》；從Dcard網路討論板真實故事改編的《我吃了那男孩一整年的早餐》；以及掀起社會現象，勇奪今年上半年國片票房冠軍的《咒》。

本屆評審包括米蘭營銷策劃執行創意總監李惠穎、台灣電通創意長周麗君、興揚電影有限公司負責人唐在揚、貓取廣告創意總監莊偉程、天馬行空數位有限公司總經理王婷妮、ComHere來吧股份有限公司創辦人暨董事長邱永龍及AWS Marketing數位行銷經理林彥良。

本屆台北電影節特別與LINE TODAY合作，新增由網友投票選出的「LINE TODAY觀眾票選海報獎」，自即日起至7月4日，觀眾可上台北電影節專區內的投票頁面，4項得獎名單將於7月8日晚間公布。