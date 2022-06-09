「台中拍」獎勵電影事業徵件進入最後倒數。在台中市政府及新聞局大力支持下，由台中市影視發展基金會主辦的獎勵電影事業計畫今年已邁入第五年，為提升電影產業後製及行銷品質，除企畫階段的作品，後製階段或上映前行銷階段的製作案皆能參與，報名將於6月24日截止收件，提醒全國電影業者把握最後投件機會，爭取最高獎勵金500萬元。

｢台中拍-獎勵電影事業計畫｣開辦以來補助作品皆有亮眼成績，如劇情長片《返校》在海內外創下2億元票房佳績。台中市政府提供

台中市影視發展基金會執行長林筱淇表示，市長盧秀燕身兼台中市影視發展基金會董事長，近年帶領市府團隊持續投入影視資源，大力推動協拍服務及獎勵優秀影視作品創作，致力打造台中市成為「影視友善之都」。台中市影視發展基金會配合政策也全方位協助影視業界發展，除提供專業協拍服務外，每年度也持續執行｢台中拍-獎勵電影事業計畫｣，成為國內優秀電影人才創作的有力後盾。

｢台中拍-獎勵電影事業計畫｣開辦以來的補助作品皆有亮眼成績，如動畫長片《廢棄之城》則榮獲第57屆金馬獎最佳動畫長片獎，並入圍多項國際影展。台中市政府提供

林筱淇指出，為進一步推動影視產業並推廣台中之美，今年度劇情長片申請條件，增加須與台中市具關聯性的相關規定，以兼具影視行銷台中的目的，並透過影視產業將台中豐富多樣的場景樣貌呈現在大銀幕上。去年新冠肺炎疫情嚴峻，獎勵電影事業徵件數量仍創下歷年新高，期待今年有更多優秀作品參與，為台中注入更多影視發展動能。

台中市影視發展基金會指出，｢台中拍-獎勵電影事業計畫｣自107年起開辦，開辦以來的補助作品皆有亮眼成績，如劇情長片《返校》在海內外創下2億元票房佳績、動畫長片《廢棄之城》則榮獲第57屆金馬獎最佳動畫長片獎，並入圍多項國際影展、而近兩年獲選的劇情長片《96分鐘》及《失能少年》，內容也極具關注度，探討社會、心理及家庭議題，目前都已進入籌拍階段。

台中市影視發展基金會說明，「台中拍—111年度獎勵電影事業計畫」將於6月24日截止收件，詳細規章與投件方式，請至台中市影視發展基金會官網(https://www.tfdf.org.tw/)及台中影視協拍服務網最新消息(https://www.filmtaichung.org.tw/)查詢，或逕洽04-2323-6100分機34彭小姐。