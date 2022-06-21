嚴藝文（中）被交付車鑰匙卻不敢開車，楊貴媚（右）因此被迫成為專屬司機。（「桂田文化藝術基金會」 提供）

鍾欣凌（右）讚嚴藝文（左）節目效果十足。（「桂田文化藝術基金會」 提供）

嚴藝文克服恐懼，獨自挑戰水上活動。（「桂田文化藝術基金會」 提供）

實境節目《老少女奇遇記》今（21日）釋出主持人之一的嚴藝文個人預告，展現出她擔任演員、《俗女養成記》導演身份截然不同的一面，也挖掘出許多她不為人知的恐懼，像是怕搭飛機、怕下水、更有嚴重的「恐鳥症」，「這幾趟旅程真的有被製作單位惡整到的感覺，尤其是有一次在海上要我們自己划獨木舟，那次我是真的有大發飆，但我想就留給觀眾播出時觀看，要先預告說聲對不起，那天太沒有水準，我形象全沒了。」

實境節目《老少女奇遇記》集結三位金獎影后共同主持，但沒想到三人從出發就開始出包，光是決定旅程的駕駛就讓實境節目經驗豐富的楊貴媚崩潰到說不出話。苦主楊貴媚無奈的笑說：「一開始製作單位把車鑰匙交給嚴藝文時，我一直以為她是會開車的，我也想說整趟旅程都會由她來擔任駕駛，但沒想到我們三人一走到車子前面，她就默默把鑰匙交出來說她不會開車，真的是傻眼了我，很恐怖欸！」嚴藝文笑說：「其實我是有駕照的，但就是不敢開上路，簡單講就是『臭俗仔』。」

嚴藝文身為三位主持人中年紀最小，卻在《老少女奇遇記》首趟旅程就一肩扛起領隊的角色，讓毫無主持經驗的嚴藝文備感壓力：「整趟旅程其實都沒辦法放鬆，時不時就被製作單位拉到旁邊講悄悄話，又怕被另外兩位姊姊猜到企圖，搞得我戰戰兢兢超緊張的。」雖然嚴藝文坦言被稱為領隊十分心虛，不過楊貴媚與鍾欣凌都給予高度的評價與肯定。

鍾欣凌也笑説：「只要有嚴藝文在，我們節目做起來就會變得很輕鬆，她都會幫我們把效果做足。」嚴藝文則回應：「我其實根本沒有想要做效果，那都是很直覺的反應，但是可能我本身有一點諧星底子吧，所以有些反應做得比較誇張、加上我嗓門大、笑聲又特別豪邁，就會變得很瘋狂，真是辛苦後製的耳朵了。」《老少女奇遇記》將於7月7日起每周四晚間9點於公共電視首播，7月9日起每周六晚間9點於八大第1台播出、CATCHPLAY＋影音平台台灣與新加坡網路獨家上架。