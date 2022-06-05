端午連假，合歡北峰周邊違規停車多，警方疏導並取締告發，維持車流暢通。 （花蓮新城警方提供／王志偉花蓮傳真）

合歡山正值杜鵑花季，隨著玉山杜鵑逐謝幕，緊接著紅毛杜鵑接力登場。3天端午連假，公路總局雖啟動高乘載管制，但上山賞花遊客眾多，尤其小風口遊憩區滿是車潮，衍生塞車、違停狀況，警方加強周邊交通管制及取締違規停車，花蓮端已開出94張罰單，呼籲民眾留意，不要違停。

合歡山杜鵑花季從4月中旬起持續2個月，沿著台14甲線合歡山公路就能欣賞，周邊登山路線繁花盛開，成春夏旅遊熱點，假日更是滿滿人車。公路總局自今年4月16日起在花蓮、南投端實施假日上山高承載管制，控制賞花車流，避免路幅狹窄車道被塞爆。

紅毛杜鵑盛開點，主要集中合歡北峰，尤其又以0.6公里處的花況開得最怒火豔麗，登山客抵達後，回頭望向山下，一片紅地毯鋪滿山頭，讓人驚艷。端午3天連假，小風口遊憩區滿是人車潮，警方在松雪樓周邊佈下交通執勤崗位，同步加強合歡東峰、小奇萊、石門山等區域巡察，維持交通暢通。

新城警分局合歡派出所副所長阮漢魁說，連假每天數百輛車湧入合歡山管理站的上下2個停車場，200多個車位已一位難求，民眾就將車停在合歡北峰登山口附近路邊的紅、白線上影響通行；尤其台14甲線36.9至37.4公里周邊路型蜿蜒且路幅狹窄，違停造成車道縮減、無法雙向會車，違停後路寬只剩3.5公尺，造成交通壅塞。

警方說，員警持續疏導，但人車量大，端午連假截至4日開出94張罰單。由於今早氣溫僅8.5度加上收假日，賞花車流明顯銳減。為維持道路交通順暢，警方仍將強力執法取締違規，請上山遊客全力配合，給合歡山一個優質的旅遊環境。