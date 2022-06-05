P. LEAGUE+ 在5日公佈2021-22賽季Porsche 5月最有價值球員，新竹街口攻城獅的法獅（Nicholas Faust）本月出賽4場、繳出平均31.3分13籃板5助攻的成績，幫助球隊5月拿下4連勝、以10連勝結束例行賽並位居龍頭寶座，法獅也因優異的表現獲選5月最有價值球員，新竹街口攻城獅也成為聯盟史上第1支連續2個月都拿下單月最有價值球員的球隊(4月MVP是辛巴)。

法獅本季曾經單場攻下47分，能裡能外多元的得分手段，總是帶給對手很大的麻煩，尤其他也擁有不錯的運動能力，常常可以見他飛身爆扣籃框，讓現場球迷看球High到最高點。法獅在5月的4場比賽，有3場得分、籃板來到「Double-Double」，而這3場得分也都超過30大關，精采的表現讓法獅在5月最有價值球員投票中，27張選票獲得18張5分、以總分105分拿下5月最有價值球員的殊榮。

PLG本季邀請Porsche Taiwan冠名贊助2021-22賽季單月最有價值球員，單月最有價值球員除了可獲得Porsche x P. LEAGUE+ 特製獎盃外，更可獲得MVP專屬的兩天一夜Porsche深度體驗之旅，開著Porsche上山下海，與Porsche一起感受夢想成真的喜悅！