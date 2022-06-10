汎德永業（2247）自結5月合併營收為新台幣37.2億元、年減10.56％，累計前五月合併營收179.6億元、年減3.13％。

汎德永業表示，受惠保時捷（Porsche）熱門車款大量到港交車，支撐5月營收仍維持37億元以上的高水準。雖目前部分交車時程受到船運、晶片短缺等因素干擾，生產訂單遞延，致BMW於5月到港車數較4月減少，然目前BMW、保時捷年度銷售目標並未改變，汎德永業將持續積極與品牌總代理確認交車時程與爭取更多新車配額，以滿足市場對於豪華進口車的需求。

汎德永業進一步指出，5月起因疫情進入高原期，小幅衝擊展間來客數、維保數量，然因豪華車款多屬於先下訂後交車的期貨車，對業績影響不大。從目前預收單情況來看，5月底最新發表的BMW純電轎跑i4 eDrive40、i4 M50市場反應熱絡，目前更已搶先啟動2023年式車型配額銷售。

此外，剛啟動交車的BMW電動車iX xDrive40旗艦版、iX xDrive50，及豪華運動休旅X3、X4、全新世代4系列Gran Coupe、全新世代2系列Active Tourer等新車銷售力道均十分強勁，在車型戰力全面提升下，汎德永業預期將能持續推升新車銷售業績成長。

汎德永業前五月維修保養業務較去年同期成長，隨著BMW、保時捷在台銷售數量穩定增加，車主回原廠維修保養比率極高，加上近年開幕的全新旗艦據點「BMW高雄新生5S全功能展示暨服務中心」、「Porsche內湖潭美全功能展示服務中心」等逐漸發揮效益，維保量能較以往明顯放大，因此近幾年維修保養業務均維持逐年穩健成長趨勢。

汎德永業進一步指出，預期隨著「台中保時捷4S多功能展示中心 」明年完工，以及「汎德台中BMW北台中5S全功能展示暨服務中心」於2025年正式啟用，維修保養業務預期將能再進一步放大獲利貢獻，並將有助於公司全面搶攻台中豪華車市場商機。