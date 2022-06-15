經濟部次長、台電代理董事長曾文生15日接受網路節目專訪。曾文生談到擔任「救火隊」、成為台電代理董事長之後，這3個月的時間，除了台灣電力系統很大，保護機制讓他絞盡腦汁，面對全世界要淨零碳排，能源開發轉換就是台電緊接著要面臨的背景變換。

Yahoo TV《齊有此理》主持人王時齊15日中午專訪曾文生。曾文生也談起擔任代理董事長之後對於台電的整頓，他說，除了強化電網韌性，避免出現「火燒連環船」的情況，「台灣電力系統很大，保護機制也是絞盡腦汁」，而今年拋出的淨零碳排議題，身為全台最大的電業公司，能源開發轉換就是台電的背景變換，「要從石化原料轉成再生能源，這需要花很多時間去讓制度、設備改變」。

曾文生表示，台電強調是工程師文化，這些工程問題要把一些目標設定好，彼此互相提醒確保安全，近幾年台電5年大量人員汰舊換新，新進人員需要去學習，尤其是要讓每個人理解SOP的意義，去了解SOP不只是SOP，不然傳承沒有意義。

現在台電退休的人非常多，曾文生也坦言，大約35年次至50年次，「現在是大量人才離開的時候」，尤其電力現場都是滿滿的開關，複雜到必須要看著說明書才可以看懂，即便有一大堆按鍵，也要訓練好員工把所有按鍵都要清楚，才不會按錯有影響，因此真的需要經驗來處理現場的拿捏，但他也說，因為COVID-19疫情影響，有一些訓練沒辦法順利進行，「現在要把有經驗的同仁找回來經驗傳承」，避免斷層出現。