消防人員到場時，太陽能變流設備已無火花、冒煙情況。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣溪口鄉上周才發生養豬場因太陽能電箱因不明原因爆炸造成漏電，600多頭豬隻死傷，今下午新港鄉也傳一處雞場太陽能變流設備故障、冒火花，嚇得業者趕緊通報消防局，所幸雞隻、人員無礙，這也是一周以來，嘉義縣第2起畜牧場太陽能光電事故。

今下午2點20分，嘉縣消防局獲報，新港鄉共和村一處養雞場太陽能裝置冒出火煙，消防局立刻出動嘉太分隊、新港分隊和溪口分隊前往，到場時並未看到火煙，經了解疑似是其中一座太陽能整流箱故障，所幸未出現漏電情況。

今嘉義縣議員詹琬蓁也特別針對溪口鄉豪耀畜牧場漏電，電死豬隻事件，要求盡速釐清事故原因，尤其許多學校大多有安裝太陽能光電系統，如果電桶爆炸發生在學校，後果不堪設想，建議全面檢視轄內學校的太陽能系統安全。

經發處長江振瑋表示，電死豬事件經初步勘查，是台電電桶因鳥誤闖造成爆炸，已委託第三方公正單位，鑑定釐清事故原因。台電嘉義區營運處副處長顏國俊說，台電並未輸電的豬場，電桶是供太陽能光電板送電回台電用，近期公正單位會就進場釐清是哪個環節出問題。

另針對豬場事件，經發處已口頭通報太陽能光電公會和能源局，近日會正式發文，請業者加強案場巡檢，以減少民眾的疑慮。