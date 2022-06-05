北約年度波羅的海海軍聯合軍演即將登場，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）4日於瑞典首都斯德哥爾摩表示，瑞典和芬蘭尋求加入北約，美國力挺此決定。

法新社報導，北約年度海軍聯合演習「波羅的海行動2022年」（Baltops 22）於5日至17日舉行，將有14個北約成員國以及瑞典和芬蘭共同參與。密利在聯合軍演登場前表示：「我們美國和其他北約國家在這項演習中，展現與芬蘭和瑞典團結一致至關重要。」

密利並視察停泊在斯德哥爾摩的美國兩棲攻擊艦「基爾沙吉號」（USS Kearsarge），該艦是歷來靠泊斯德哥爾摩的最大型美軍戰艦。密利表示，基爾沙吉號現身當地，「展現對一個共同目標、以規則為基礎國際秩序以及大國不能侵略小國卻沒付出代價等理念的承諾」。

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）則表示，瑞典首都出現250公尺長巨大戰艦，艦上滿載直升機和大約1200名陸戰隊官兵，「具體表達美國支持，同時也在這個歷史關鍵時刻傳達非常強大的政治訊息」。她並對這類支持感到「非常，非常感激」。

當密利被問及，基爾沙吉號派抵波羅的海傳達何種訊息時，他特別指出，波羅的海行動演習的參與者將會演練「兩棲攻擊以及涉及攻擊遭敵人或敵國佔據領土的場景」，此被視為幾乎毫不掩飾地警告俄羅斯。