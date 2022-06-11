國民黨主席朱立倫於美西時間10日晚間舉行「訪美之旅結束-返台」記者會，針對朱立倫此行在美國在台協會與政府官員碰面，被認為是遭矮化，民進黨立委許智傑表示，國民黨多次發表親中反美的言論，怪不得無法獲得美方的信任，藍綠兩黨對美外交高下立判。民進黨立委何志偉則說，「我不認為是矮化，應該是疏遠而已」。

「先尊重別人 別人才會尊重你」，許智傑表示，國民黨多次發表親中反美的言論，怪不得無法獲得美方的信任，朱立倫過去說過「瘋豬肉」以及他的國際部主任說過「美國訪賓來台沒有幫助」等攻擊美國的言論，怪不得人家無法給他高規格接待，藍綠兩黨對美外交高下立判。

何志偉表示，在外交的邏輯是講求公平、尊重、互相支持及扶持，據他所知，立倫此趟訪美行，「出國前行程是排不出來的」，而且美國部分單位，是把政黨跟個人分開。

何志偉說，朱立倫過去這段時間的一些態度太含糊，甚至一些行為觸動了彼此之間朋友的底線，才會有這樣的狀況。至於是否被矮化？他則認為，不是矮化，應該是疏遠而已。