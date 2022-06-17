高雄市長選舉，國民黨人選仍未決定，傳出國民黨中央針對7人進行黨內民調，國民黨智庫執行長柯志恩排名第一。國民黨高雄市議員邱于軒表示，第一名柯志恩比較沒爭議，她形象清新，又是女性角色。但是後面的排序則讓人有一點疑問。

根據《鏡周刊》報導，國民黨中央委託民調機構在11日至13日針對7人進行黨內民調，結果柯志恩排名第一，高市議員陳麗娜第二，其他依序為立委陳玉珍、高雄市議員黃紹庭、孫文學校總校長張亞中、國民黨中央委員孫建萍及高市前民政局長曹桓榮居末。

邱于軒16日在《友話直說》節目中表示，國民黨內該份民調，第一名柯志恩比較沒爭議，柯志恩形象清新，又是女性角色。但是對於後面的排序，是有一點疑問，難道是九天玄女排的嗎？

邱于軒質疑，國民黨該民調到底是怎麼做的、何時作的，以及如何採樣？黨中央又不讓他們知道，這樣議員要如何幫黨去跟民眾溝通。況且民調中間的排序怪怪的，反而會造成更多紛亂，對高雄不是好事。

邱于軒也指出，柯志恩要參選高雄市長的消息，都是從中央放出來，對柯志恩不公平，而用這樣的機制產生人選，也會讓她有非戰之罪。

至於高雄市長選戰到底有沒有口袋名單？邱于軒透露，兩星期前，國民黨秘書長黃健庭與高雄市會黨團溝通，邱于軒問到，口袋名單是誰？還是根本沒有口袋名單，黃健庭回說，「妳\聽到的跟我知道的都差不多。」