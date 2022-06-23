國民黨新竹市議會黨團23日召開「團結一心、縣市合作，打造新竹科技首都」記者會，議長許修睿以沈慧虹批高虹安是「遊客」，指沈慧虹則是「過客」，強調只有在地的林耕仁最了解地方需求，當市長才能與新竹縣長楊文科進行縣市合作，與會藍軍議員和里長們不斷高喊「林耕仁凍蒜！」展現團結勝選氣勢。

林耕仁說，國民黨中央徵召提名他參選新竹市長，對他而言這只不是接球，而是承擔重擔與責任的開始，他一定會讓新竹重現藍天！

林耕仁並說，年底的選舉，只有一條道路，就是團結一心，一齊向前，用最專業的能力，端出完善的政策，向市民證明國民黨是更好的選擇！

林耕仁提出「舒適減壓，永續新竹」的城市發展願景，搭配五大施政方向：「安心新竹」、「便捷新竹」、「質感新竹」、「教育新竹」及「未來新竹」等政策，要以全方面的施政藍圖與政策規畫，許新竹市民一個前瞻開闊的未來。

林耕仁指他將與新竹縣齊心協力，通過縣市之間的緊密合作，與楊文科縣長共同打造新竹為科技首都，持續發展專業的科技能力，解決新竹縣市之間的各種問題，串連新竹地區的產業升級與活化，為這塊土地注入創新創意的活水。

他相信未來的新竹市，一定是個充滿無限機會的地方，年輕人願意來這邊發展成家立業，長輩們的退休也能舒適樂活好生活，更重要的是，新竹將會引領產業科技的創新，為台灣創造科技人才，厚植高產值產業蓬勃發展。

林耕仁強調，年底選舉不是藍綠對決，而是市政願景與執行力的檢驗，他將帶領服務團隊及每位議員參選人，向市民證明國民黨的專業與優質服務，打造新竹市民光榮感！