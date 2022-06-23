民進黨昨(22日)完成新竹市、桃園市、基隆市等3縣市長提名，目前還剩台北市、新北市等共10縣市尚未出爐。港媒今(23日)對此分析，民進黨現在除了在等衛福部長陳時中，也可能在等新北市長侯友宜正式表態。

根據《中國時報》今報導，外傳民進黨下周三提名陳時中，陳甚至連辦公室都找好了，民進黨發言人李妍慧表示，此說法係屬傳聞。至於新北傳出由英系立委羅致政出戰機率很高；黨內人士認為，新北市人選閣揆蘇貞昌的意見非常重要。

面對綠營雙北市長會提名誰?《中評社》今對此分析，民進黨這次最受矚目是台北市和新北市人選，將牽動整體選情情勢，而雙北布局遲遲未底定，除了陳時中有疫情包袱外，可能也想等到侯友宜做最後表態，等侯表態選或不選連任，都連帶可能影響民進黨最後新北市長提名人選。

不過，祕書長林錫耀表示，目前還剩10縣市尚未提名，不見得每1個縣市都會提名，選對會這段時間會加快腳步，只要人選適當、時機成熟，就會完成徵召。黨內人士表示，民進黨在每個縣市都會評估，不會提名的縣市傾向是金門縣與連江縣。