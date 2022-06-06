俄羅斯封鎖烏克蘭海運 全球糧食供應吃緊

北大西洋公約組織（NATO）歐洲盟軍前最高統帥史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）周日說，未來幾星期西方盟國在護航載運糧食的貨輪進出烏克蘭時，可能會在黑海開闢新戰線。

據《新聞周刊》（Newsweek）5日報導，史塔伏瑞迪斯在「卡茲圓桌會議」（Cats Roundtable）廣播節目中，告訴主持人卡茲曼迪斯（John Catsimatidis）說，俄羅斯軍艦「控制著黑海北部」。

他指出，俄軍有40艘戰艦，但烏克蘭實際上是1艘也沒有。俄羅斯人封鎖了烏克蘭海岸，不讓對烏克蘭經濟重要，更對全球糧食儲備不可或缺的糧船通過。史塔伏瑞迪斯認為，西方在護送糧船進出烏克蘭西南部黑海戰略港市敖德薩（Odessa）時，將會看到俄烏衝突另闢新戰線。

此外，他指出，執行護航任務的，會是聯合國、北約，美國及其盟國。5月時，一名烏克蘭官員說，美國正在研擬計畫，以黑海的俄羅斯軍艦為目標，以去除封鎖。

Western allies will soon escort blockaded grain shipments in and out of Ukraine, former NATO commander James Stavridis said Sunday. https://t.co/tDtgLeRCHr — Newsweek (@Newsweek) June 5, 2022

烏克蘭內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）先前說，美國準備要摧毀俄羅斯的黑海艦隊。他推文說，烏克蘭人對戰艦的有效行動，說服了美國準備計畫，以解封港口。他說，如今正討論交付射程達250-300公里的「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈和「海軍打擊飛彈」（Naval Strike Missile, NSM）。

而烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）上周二說，聯合國正與烏克蘭官員合作，以突破俄羅斯封鎖運送糧食。