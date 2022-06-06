在南韓致力於與病毒共存及重返疫前正常生活之際，南韓周一通報新冠病毒單日新增確診數大幅下滑至5,000例左右，儘管衛生當局表示部分可能因為周末連假檢測減少所致。

韓國疾病管理本部周一公布單日新增確診數為5,022例，包括境外移入17例，使累計總確診數達到1816萬8,708人。

周一約5,000例的確診數較周日通報的9,835例大幅減少，並創下自1月18日通報單日確診4,068例這139天以來的新低記錄。當局表示，周末連續假日的檢測量減少可能是原因之一。

不過，自3月中旬單日確診數突破62萬例、創下最高記錄以來，南韓的疫情確實呈現下滑趨勢。

周一南韓單日染疫死亡者從周日通報的20人增至21人，致死率為0.13%。重症人數從周日通報的136人下滑至129人。

隨著疫情逐漸放緩，最近幾周南韓衛生當局採取了一系列恢復正常生活的措施。

上周三南韓政府開始關閉全國大多數臨時的新冠病毒檢測站，並計畫增加可治療新冠染疫病患的私人診所和地區醫院數量。

上周五宣布的最新措施則包括自6月8日起，未接種疫苗者入境也不必隔離7天，這是南韓政府致力於恢復疫前正常生活的措施之一，也為了與其他國家重新開放邊境的趨勢接軌。

雖然取消了未接種疫苗者入境必須隔離7天的強制令，但入境者仍需在進入韓國3天內進行一次PCR測試。

此外，南韓政府宣布國際航班數量將在周三全面正常化，並將取消仁川國際機場的入境宵禁。

韓國疾病管理本部並公布，截至周日，南韓已有4459萬人或86.9% 人口已經完成完整的兩劑疫苗接種，3330萬人約64.9%人口已接種一次加強劑（第3針），超過410萬人約8.1%人口已接種第2針加強劑。