因應疫情民眾居家生鮮需求增加，東森國際(2614)旗下轉投資東森購物網前5月合併營收(含草莓網、熊媽媽買菜網)為新台幣118.4億，合併稅前淨利達8.96億，每股盈餘7.31元，再創歷史新高，年增率8.9%。

台灣疫情拉警報，民眾減少外出，透過網購補貨日常生活、防疫商品，帶動電商買氣持續攀升，四月疫情剛開始，東森購物網就推出「防疫專區」商品，五月疫情達到高峰，業績較四月成長一倍，與去年同樣爆發疫情的五月份相比，業績暴增為去年的三倍，突顯民眾防疫意識提高，即使沒有宣布防疫三級警戒，仍會減少外出聚餐，改為線上購物，持續為電商營運第二季帶來動能。

除了防疫商品，隨著梅雨季來臨，天氣逐漸炎熱，近來冷氣、除濕機、電扇熱銷，5月除濕機熱賣近3000台，較四月業績暴增2.5倍。而六月份迎接年中最大檔618購物節，東森購物網6/1~10推出618暖身慶，預估將有助6月營收再向上推升。

另外，東森自然美也傳出捷報，旗下三品牌入圍Pure Beauty Global Awards美妝界奧斯卡 ，年輕充滿活力的ecL品牌「立體修容盤」更一舉榮獲「年度最佳新基礎彩妝產品」殊榮。