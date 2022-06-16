受疫情影響，民眾越來越仰賴線上購物，集結HAPPY GO購賺點及七大電商品牌SOGO istore、friDay購物、momo購物網、草莓網、金石堂、CHARLES & KEITH及PEDRO，推出一系列折扣優惠，即日起至6/30，不限金額消費累點或兌點每筆贈送100點（共抽1,000名），除此之外更特別規劃HAPPY GO App輪盤任務，只要參加活動即可抽1點優惠（共抽2,000名），參與HAPPY GO App輪盤任務再於任一活動通路消費累點或兌點，加碼抽1,000點（共抽30名），HAPPY GO年中618夏日狂購節重磅登場，不用出門在家也能輕鬆購物。

隨著接連的梅雨季到來，夏天的腳步也越來越近，HAPPY GO購賺點平台不但給予消費者豐富「凍感」商品，還規劃了超值的優惠活動，首先第一重只要在HAPPY GO購賺點平台消費，每筆將額外獲得30點（每週入點，限前500名），第二重領取APP禮物盒有機會抽中麥當勞蛋捲冰淇淋乙支兌換卷及300點資格券（合計抽出300名），第三重在HAPPY GO購賺點平台上消費兩家品牌，將有機會抽中最高獎6,000點HAPPY GO點數，即日起至7/31，在HAPPY GO購賺點平台消費，三重優惠活動消費越多回饋多更多。

除此之外，在綜合型電商上遠傳friDay購物特別針對HAPPY GO卡友推出「週二限定卡友日」，當日24小時20點折10元，兌點再享消費累點2倍送。還有消費滿額最高有機會抽中888點，兌點滿100元再送88點，如使用HAPPY GO PAY消費單筆滿額加碼最高8倍贈點。而momo購物網在年中也加碼推出優惠活動回饋消費者，只要是HAPPY GO卡友在6/9～6/21凡使用點數折抵消費，4點折1元，折抵無上限。其中新用戶還可以抽400點，舊客也加碼抽出666點，不論新客或舊客累計兌點達1,000點再抽6,666點，豐富多重優惠不容錯過，快到momo購物網兌點賺優惠。

隨著夏季到來保養品及美妝品跟著換季了嗎，草莓網囊括香水、香薰、古龍水、化妝品、護膚品及護髮產品都買得到，即日起至6/30，消費滿1,500元贈100點，還可以累贈無上限，年中慶滿5,000元再加碼抽出1,000點（合計20名），多品牌更祭出破盤價優惠價格，最低達25折。而時尚品牌CHARLES & KEITH也在夏日年中給予卡友豐富優惠活動，消費滿2,800元享點數8倍送。

而CHARLES & KEITH同集團另一設計品牌PEDRO即日起至6/30，針對新舊客也祭出多重優惠，新客首購享點數11倍贈（每消費滿100元累積11點），舊客享點數6倍贈（每消費滿100元累積6點），除此之外，特別針對會員加碼推出在結帳時輸入優惠碼PDXHG，享單件商品89折、2件78折優惠。

受疫情影響，消費者越來越重視療癒生活，有的人喜歡看電影放鬆心情，有的人喜歡居家閱讀陶冶性情，因此金石堂線上在618購物節推出一系列優惠，首先特別針對新客戶規劃不限消費金額即可抽200點HAPPY GO點數，而不分新舊客只要消費滿1,000元就可抽整筆訂單5％ HAPPY GO點數，消費越多回饋更多，金石堂更加碼祭出消費滿899元抽SONY無線耳機及消費滿1,199元抽PS5，線上訂購金石堂門市取貨免運費，減少外出還能輕鬆購物，HAPPY GO 618超狂夏日狂購節多重優惠一次滿足。