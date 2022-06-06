【旅奇傳媒/編輯部整理】一條足以見證北台灣重要文化與自然地景的長距離健行步道－淡蘭國家級綠道，自2016年起由北北基宜及水土林中央部會共同展開跨域串聯，歷經長達6年民間結合地方政府的推動，從山到海、串聯北台灣四縣市的「淡蘭百年山徑」，不僅獲得行政院核定，更將成為「國家級綠道」的優先示範計畫，逐步實現北台灣長距離步道夢想。

2022年再次重回起點舉辦「北北基宜淡蘭跨縣市會師記者會」，於淡蘭百年山徑的重要歷史節點-艋舺，宣布北北基宜四縣市淡蘭路網串聯完成，且適逢傳教士馬偕博士來台150周年，重現北宜發展的重要進程，也喚起先民在這塊土地上的記憶與故事！。

淡蘭古道全段近200公里，是清朝時期北部「淡水廳」至東部「噶瑪蘭廳」間往來的路線，原本是原住民狩獵與先民貿易通商之用，經過今日瑞芳、雙溪、貢寮、汐止、平溪、石碇及坪林等地，可分為北、中、南三大路網，具有豐富的地形地貌和自然資源，且不同路線各有其風貌與文化意涵，是台灣少見能夠全程以步行認識這塊土地的長距離健行路網。

新北市政府謝政達副市長表示，淡蘭古道的分布，在四縣市中新北市境內有70％的路段，從104年開始與台灣千里步道協會、志工團體，公私協力合作「重現淡蘭百年山徑」，也於110年度完成新北市全線山徑路段的整建及路網識別系統的設計。在規劃過程中，強調採「古道復舊、就地取材、生態透水」降低對環境影響，一點一滴串起許多珍貴的古道與風景，未來透過淡蘭路網的復興，將能重新讓國人認識先民的在地智慧，更把旅遊帶進去，聚落就會活起來。

近年深度旅遊風氣盛行，這條留下先人足跡的秘境知名度隨之大開，吸引越來越的多人尋訪古道魅力，在悠悠小徑中享受片刻寧靜，踏在為了通行而開闢的道路上，與前人心神交會彷彿穿越時空，淡蘭古道也因此多了一個「台版朝聖之路」封號。到戶外擁抱大自然，到淡蘭古道走走登山步道是首選，一邊健行一邊呼吸新鮮空氣與吸收芬多精，全身舒暢心情好，也有難度較高的達人等級山路，能符合各種旅遊族群，不論大人小孩都能找到有深度、豐富又玩不膩的在地體驗，或可洽上新北市政府OK旅遊網報名專屬遊程。

相關資訊：

新北市政府OK旅遊網

新北市政府淡蘭古道主題網

淡蘭道臉書粉絲專頁

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）