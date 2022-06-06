甜美空姐Barbie陳熙爰帶路，在深坑老街穿著旗袍旅拍，回到懷舊的時光。（新北市觀旅局提供）

新北市觀旅局推動「悠遊深石平」健康行旅，融入「ESG永續旅遊」與「綠色旅遊」理念，並邀請網紅帶路，探索深坑、石碇、平溪山林步道同時品味小鎮人文，推薦6條必訪私房路線，用795健康巴士來一趟低碳之旅。

觀旅局表示，今年邀請山林系網紅Lucy路雨希與甜美空姐Barbie陳熙爰帶路，暢遊深坑、石碇、平溪沿途景點。深坑老街具有百年豆腐多福傳奇與渡船頭文化，「悠遊深石平」首推深坑旅拍寫真體驗，渡船頭入口的雲錦手染服，展售各式漢服並提供友善換裝空間，可租借手染服或自備旗袍，再搭配老街景致，將自己融入時空旅拍，品味道地豆腐料理與特色甜品。

在地居民信仰中心「集順廟」，牆面以八仙浮雕裝飾，紅磚瓦的閩南式建築「永安居」、「興順居」與巴洛克式建築「德興居」為深坑老街增添古色古香，要你充分感受人文脈絡 。

針對親子族群，主打「親子行旅包」及「石碇行旅包」，石碇擁有清澈溪水與豐富自然生態，石頭公更是旅人朝聖首選。從石碇淡蘭吊橋開始，可以走讀淡蘭古道之外按古道，前往石碇老街｢襪子娃娃專賣店｣的手作體驗，須事先預約，製作獨一無二的襪子魚，呼應在地永續旅遊理念。

在打卡新亮點的文山煤礦公車站體驗「礦工台車」與「螢火蟲」地景藝術，結合在地煤礦文化與螢火蟲自然生態。不遠處的三才靈芝生態農場，可以品味靈芝養生餐，赤足漫步感受高濃度負離子，身心靈一次滿足。

學生族群與情侶戀人不可錯過「青春行旅包」，相約到菁桐電子天燈館將心願寫在卡片上，就可看到自己的心願出現在裊裊升起的天燈、或到旁邊的鐵道公園懸掛祈福竹筒。再到新平溪煤礦博物館，體驗台灣首輛電氣小火車「獨眼小僧｣，化身為一日礦工，探索百年鐵道文化與礦業文化的脈絡。

全長400公尺的台版尼加拉瀑布，「十分瀑布友善步道」讓輪椅族、娃娃車族更容易親近，邊欣賞飛瀑奇景邊來個健康森呼吸。偏好人文旅遊的朋友推薦「深坑行旅包」，帶你走讀茶山古道、猴山岳步道，探訪林家草厝茶園，相遇百年茅草土角厝，品味深坑老街的豆腐雙人特色餐。「平溪行旅包」則可深度體驗山林步道與天燈祈福，順道造訪望古瀑布與嶺腳寮山步道，享受芬多精帶來的的通體舒暢。

即日起至今年底憑「悠遊深石平」限量發行悠遊卡，享36間合作店家招牌品項9折優惠，更結合石碇三才靈芝生態農場民宿與平溪十分樓仔厝咖啡民宿，享VIP預約住宿服務優惠。相關套票可透過線上與實體通路購買，線上通路為KKday、KLOOK、雄獅旅行社、ezfly易飛網、ezTravel易遊網、Tripbaa趣吧及趣健行-山野小舖，實體通路請洽拓荒者戶外休閒用品門市。最新訊息請上新北市觀光旅遊網、悠遊深石平官方網站或電洽服務專線0906-988266。