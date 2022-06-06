彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化縣確診個案分類。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增3725例確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣擴大提供免費快篩試劑的各類對象。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣擴大提供幼兒免費快篩試劑。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情持續，中央流行疫情指揮中心6日公布國內新增53023例確診，彰化縣新增3725例，確診通報率達6.16％，疫情已攀過最高峰，逐漸往下走，縣長王惠美表示，下周可能要復課了，請學生務必快篩後再進入校園。

彰化縣長王惠美表示，確診仍以青壯年族群最多，佔一半以上，老年族群個案則增加至14.3％，其中1成3來自外縣市通報，2成3來自家戶群聚，6日起擴大免費提供所有學齡前幼兒免類領取家用抗原快篩試劑。

王惠美並提醒，以下各類提供免費快篩試劑，65歲以上長輩及55歲以上原住民，至6月30日前接種新冠疫苗，每次發送2劑。0到6歲幼兒，則每人5劑。五專前3年級、高中以下學生，每人4劑。弱勢群每人5劑。長照服務單位工作人員和服務對象各5劑，已全數配發。社區關懷據點也已配發，據點長長輩有需求可向據點領取。民眾出現症狀，可前往縣內20家醫療院所就診，須經醫師評估索取。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，疫情有點往下走，但還要再觀察幾天，這波疫情在5月31達到最高點，似乎已經走過了最高峰，還需要再觀察幾天，就可確定是否真正持續走下坡。

葉彥伯也提醒，幼兒滿5歲之幼童，尚未接種疫苗者，幼兒園造冊，合計1378名，已請幼兒園通知家長、配合分流於周二至周三至各鄉鎮，6月7、8日至各鄉鎮36家合約院所接種。