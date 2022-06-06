中國最近再次將3名太空人送上天宮太空站，進行第2 輪為期6個月的太空任務，標誌著中國將在未來數十年成為具有領先地位的太空大國。目前大陸至少有30萬人進行與太空項目相關的工作，幾乎是美國太空總署（NASA）人數的18倍。未來中國將快速推動 登陸月球和火星的計劃，並在地球附近的小行星上採樣，以及在月球開採稀有金屬礦藏。

《英國廣播公司》（BBC）報導，已進駐太空站天和核心艙的神舟14號太空人乘組，在6月6日12時19分進入天舟4號貨運飛船。接下來乘組還將進入天舟3號貨運飛船，開展貨物轉運等工作。天宮太空站預計在今年年底增加更多模組，例如「夢天」實驗，明年將發射「巡天」太空望遠鏡，它將飛近太空站並與其對接，進行維修和加油。

2022年6月5日神舟14號3太空人順利進駐天和核心艙，圖為太空人陳冬（中）、劉洋（右）、蔡旭哲在太空站內。（圖／新華社）

報導指出，中國是繼前蘇聯（現在為俄羅斯）和美國之後，歷史上第3個將太空人送入太空並建造太空站的國家。天宮太空站擁有自己的動力、推進、生命保障系統和生活區，中國希望它能取代定於2031年停止運作的國際太空站（ISS）。中國未來幾年還打算在地球附近的小行星上採集樣本，2030年首次讓中國太空人登陸月球，並發射探測器在火星和木星上採集樣本。

過去10年中國已經發射了200多枚火箭，另外也向月球發射了嫦娥5號無人探測器，它在月球表面插上了一面中國國旗。BBC報導稱，這面國旗故意比以前美國插在月球上的國旗大些。目前中國已將 14名太空人送上太空，相較之下，美國有340名，前蘇聯與現在的俄羅則有130人。

過去10年中國已經發射了200多枚火箭，圖為搭載神舟14號載人飛船的長征2號F遙14運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射。（圖／新華社）

大陸官媒《新華社》稱，至少有30萬人進行中國的太空項目工作，幾乎是目前在美國國家航空航天局工作人數的18倍。中國國家航天局成立於2003年，最初的年度預算為20億元人民幣（3億美元），2016年中國向私營企業開放了航天工業，這些企業現在每年投資超過100億元人民幣（15億美元）。

6月5日在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟14號載人飛船與天和核心艙自主快速交會對接的畫面。（圖／新華社）

報導說，中國熱衷於發展其衛星技術，為了電信、空中交通管理、天氣預報和導航等等，此外也有軍事用途。朴茨茅斯大學太空項目經理盧辛達 · 金（Lucinda King）說，中國有政治動機和資源來投資太空項目，其中有部分動機是打算從月球表面提取稀土金屬，例如鋰。

倫敦大學倫敦太空政策與法律研究所所長薩伊德 · 莫斯特沙爾（Sa'id Mosteshar）教授表示，這不能抵消中國多次向月球發射採礦任務的開銷。中國的太空計劃更多是為了給世界其他國家留下深刻印象，「這是權力的投射，也是技術進步的證明」。