迎接夏季用油旺季來臨及歐盟第六輪談判決議，儘管6月OPEC+會議在6/2決議7月、8月擴大增產至64.8萬桶/日，幅度達50％，消息公布後油價不跌反升，西德州原油期貨一度上漲至3個月高點，帶動期元大S&P石油ETF（00642U） 6日大漲5.81％，突破今年3月9日新高。

近期歐盟第六輪制裁方案終於拍板定案，談判共識結果為，歐盟決議禁止來自俄羅斯大約三分之二的原油進口，並在年底前達到禁止90%的俄羅斯原油進入歐盟，僅有幾個內陸國匈牙利、斯洛伐克和捷克共和國，因不易透過海運取得原油，仍可維持透過輸油管線獲取獲得俄羅斯原油。

烏俄開戰前，歐洲每日從俄羅斯進口原油近300萬桶，近期夏季用油旺季、中國逐步解封等因素，顯然市場認為增產仍不足應付缺口。

事實上，因看好疫後經濟復甦，自2021年7月以來，OPEC+開始每個月逐步增產40萬桶/日，但俄烏戰爭導致全球原油市場供需失衡，在今年2022年3月OPEC+會議決議採取逐步增產決議，自今年5月開始逐步增產43.2萬桶/日，相隔2個月，2022年6月OPEC+會議決議再度擴大增產至64.8萬桶/日。

在油價高漲之際，6/2 OPEC+會議釋出原油供給利多，國際油價卻不跌反漲，顯示迎接夏季用油旺季來臨及歐盟第六輪制裁減少90%俄油依賴，市場預期對非俄羅斯國家之原油需求大增，OPEC+的增產幅度仍無法消化目前市場需求，國際油價持續高漲，加劇各國通膨壓力。美國西德州輕原油期貨轉倉價差仍維持在-2%以上（逆價差），顯現國際原油市場仍維持供不應求現象。

國際能源署（IEA）總幹事Fatih Birol日前受訪時更是表示現階段所發生的能源危機相較於1970年代更來的嚴重。面對國際油價的劇烈波動。法人建議，投資人不妨透過國內所發行的原油系列ETF進行多空操作