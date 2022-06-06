澳洲法院6日裁決，谷歌未能下架旗下視訊平台YouTube兩支誹謗影片，導致新南威爾斯省前副省長巴里拉羅（John Barilaro）提前退出政壇，要求谷歌賠償71.5萬澳元（約51.5萬美元）。

澳洲聯邦法院指出，谷歌從兩支攻擊巴里拉羅的視訊影片獲利，影片自2020年上架後，全球觀看次數將近80萬次。谷歌拒絕移除YouTube上「殘酷、種族歧視、辱罵和破壞名譽」的影片，斷送巴里拉羅的政治生涯。

法院披露，谷歌最初否認該視訊涉及誹謗，表示YouTube創作者有權發表誠實的意見，應該得到法律的保護，免於政客的批評。對此谷歌未能及時表示意見。

這起案件也引發外界討論，使用者在旗下平台發表誹謗言論，科技公司應該負起多少責任？

法官拉瑞斯（Steve Rares）表示，影片創作者政治評論員尚克斯（Jordan Shanks）在上傳的影片中，不斷指稱巴里拉羅「貪腐」，又提不出令人信服的證據，還使用貶抑詞彙攻擊義裔的巴里拉羅，堪稱「仇恨言論」。

巴里拉羅在影片上架一年後退出政壇，拉瑞斯表示，尚克斯的行為對巴里拉羅造成嚴重損失，谷歌也難辭咎。尚克斯需要YouTube傳播其有毒言論，而谷歌也願意加入尚克斯，從中賺取收入。

巴里拉羅要求谷歌撤除影片遭拒後，將尚克斯和谷歌一同告上法院。巴里拉羅的律師表示，若是谷歌能將影片下架，他就不會提告了。巴里拉羅在2021年與尚克斯達成和解，後者同意修改影片，並支付10萬澳元賠償金。尚克斯在YouTube有62.5萬名訂閱戶。

巴里拉羅在官司出爐後表示，事件終於昭雪，裁決證明他的清白。「提告從不是為了金錢，而是要求道歉和撤除影片。」