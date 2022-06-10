在美國啟動升息之後，雖然CPI數據仍在高位，但觀察通膨預期數據已見緩和。投信法人認為，在未來3～6個月內，CPI數據可望向下滑落，通膨將獲得緩解。

華南永昌實質豐收組合基金經理人申暉弘指出，觀察目前美國經濟動能，近期公布的美國零售商財報不佳，主要是成本上揚的關係，但銷售額表現不差，整體市場零售數據雖顯示成長力道放緩但也仍未見衰退，消費活動依然穩健，隨著美股修正，投資價值逐漸浮現，投資人此時不宜過度悲觀。

受到全球通膨壓力居高不下的影響，全球金融市場持續震盪。申暉弘建議，投資人應將實質資產和高息資產之標的納入資產配置的一環，因其具備抗通膨、又可掌握市場修正後未來潛在上漲機會及下檔保護等多重利基。

實質資產與生活大小事相關，包括原物料、大宗物資、公用事業及不動產等，這類資產屬於每天「看得見」甚至「常使用」的實體經濟與建設，具有穩定收入來源，能提供穩定的現金流。從歷史經驗來看，在通膨升溫期間，原物料和不動產表現較其他資產佳。

合庫全球核心基礎建設收益基金經理人張仲平表示，目前全球基礎建設都面臨老舊汰換或是朝低碳轉型的需求，這將是未來5～10年基礎建設產業最大的推動引擎。