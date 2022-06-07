大陸網傳沸沸揚揚的深圳市「國企書記夫人」放話「開50輛賓利堵勞斯萊斯」停車位糾紛，引發貪瀆聯想等事件，大陸相關方面門急忙調查澄清滅火，依法依規處置，並對網傳訊息核實處理，後續還將針對社區停車位使用權問題，督促開發商、物業公司做好相關糾紛化解工作。初步核實，糾紛中「被涉及」的張曉中，確係國企子公司紀委書記，與涉事張女及她名下企業有經濟聯繫和業務往來，後成男女朋友交往。如發現問題，將依法依規嚴肅處理，並向社會公布。

大陸《深圳特區報》報導，起糾紛事件的當事各方表示，網傳相關訊息多處與事實不符，他們將積極配合有關部門和單位的調查處理，並承擔應有的責任。

針對網傳資訊中提及的張女為「國企書記夫人」一事，深圳市國資委7日發布情況通報表示，該部門高度重視並成立工作專班，經核實，網傳資訊提及人員為深圳市振業（集團）股份有限公司黨委委員、紀委書記，兼任監事會主席張曉中。經民政部門核查和個人事項報告核對，張曉中於2017年離異後未再進行婚姻登記。經工作專班核查，暫未發現深圳市振業（集團）股份有限公司與涉事張女（女）及其名下企業有經濟聯繫和業務往來。通報同時表示，如後續發現張曉中存在其他問題，將依法依規嚴肅處理，並向社會公布。

張曉中受訪時表示，他與張女於2021年9月經介紹發展為情侶關係，寶能城市公館公寓和涉事車輛均是女方資產。張女受訪時稱，她在與張曉中相識前已購買寶能城市公館公寓和涉事車輛，車位為購房時開發商贈與。網傳的「婚宴照片」為兩人2021年10月舉辦的確定情侶關係儀式時所拍。

張女表示，「50台賓利車」為糾紛過程中情緒失控下的氣話，「覺得很羞愧」。糾紛當事人龐某也對此事表示歉意，並希望事情依法依規得到解決。

據報導，位於深圳市福田區香蜜湖街道竹園社區的糾紛事件所在地「寶能城市公館」於2012年12月通建成商品房、保障性住房和公寓共1701戶，規畫地下停車位2127個。糾紛源頭是地產商售公寓時附贈車位使用權，共贈出324個停車位，並標明附贈停車位編號。住宅業主則認為地下停車位屬於全體業主共有，長期糾紛、涉訟。

針對車位使用權問題，此前已有業主就寶能地產附贈停車位行為的合法性提起訴訟。福田區人民法院2021年12月23日判決原告敗訴，認定開發商簽訂《車位使用權贈與合同》未侵權。其依據為大陸《物權法》及《民法典》規定，未列入共有建築面積分攤部分如車庫、車位等所有權和收益權均屬於賣方，賣方有權自主確定上述物業出售、出租或附贈。