前總統府秘書長、前行政院院長、現任台日關係協會會長蘇嘉全，6日晚間在惠中寺「未來與希望」系列講座中，以「現階段國際局勢的變與不變」為題，舉人類歷史知名戰爭為例，剖析現今詭譎多變的國際局勢。

前總統府秘書長、前行政院院長、現任台日關係協會會長蘇嘉全，6日晚間以「現階段國際局勢的變與不變」為題，剖析現今詭譎多變的國際局勢。(圖/佛光山惠中寺提供)

蘇嘉全指出，如同佛教的傳播，從最早的印度開始到現在宗派林立，但佛教提倡的慈悲心、追求正道、輪迴、因果等這些真理不變，會變的是外在的事物，不變的是內在的堅持。

他說，人類歷史中可以看到，世界局勢的變動都是因為大型戰爭，例如第一次世界大戰肇因於奧匈帝國的費南迪王儲被暗殺，野心者利用這個事件，對他國發動侵略戰爭，許多國家被牽扯其中。從1914年到1917年的世界大戰，造成俄國沙皇垮臺，共產主義躍上國際舞臺，鄂圖曼土耳其、保加利亞、奧匈帝國等國，國內政治發生變動，國際局勢此消彼漲，有近1800萬人因戰爭死亡。

蘇嘉全院長說，人類歷史中可以看到，世界局勢的變動都是因為大型戰爭。(圖/佛光山惠中寺提供)

而第二次世界大戰，則是強國覬覦殖民利益，對弱國發動侵略，在亞洲有日本，在歐洲有德國、義大利等。剛開始英、美、法等國，對於侵略者視而不見，甚至割讓捷克的領土給德國想要息事寧人，最終仍無法安撫野心者，還是得開戰。

英國首相邱吉爾的名言「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱，屈辱過後你仍得面對戰爭。」道出了面對侵略者的無奈。蘇嘉全強調，戰爭讓世局詭譎多變，唯一不變的是侵略者必敗。

蘇嘉全表示，他在立法院長任內，特別重視與日本國會之間的交流，並親自擔任台日國會議員聯誼會的會長，由於立院不分朝野黨派，對台日關係非常重視，因此促成日本對台海局勢強烈關心。5月底，他正式就任台灣日本關係協會會長，他說：「未來將繼續努力深化台日友誼。」

覺居法師(左)致贈講座光碟感謝講師蘇嘉全(右)。(圖/佛光山惠中寺)

中華民國台灣，是一個歷史脈絡與地緣環境非常特殊的國家。蘇嘉全說，研究國際關係時，縱然會看見曾歷經過的辛酸與屈辱，但是我們不該陷入仇恨的漩渦。歷史教會我們的不是記住仇恨，而是要記取經驗與教訓。勇敢面對當下的挑戰並且發揮智慧,才能找到屬於我們的生存之道。