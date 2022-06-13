法國參議院外交暨國防委員會今日上午抵達基隆，前往基隆港西二主場館參訪。（陳彩玲攝）

法國參議院外交暨國防委員會今日上午抵達基隆，前往基隆港西二主場館參訪。（陳彩玲攝）

基隆市長林右昌說，法國參議院對考古發掘最有興趣，在考古發覺區待了很長時間。（陳彩玲攝）

法國參議院外交暨國防委員會今日上午抵達基隆，前往法國公墓緬懷戰爭捐軀官兵。（陳彩玲攝）

法國參議院外交暨國防委員會今日上午抵達基隆，先是前往法國公墓緬懷戰爭捐軀官兵，再前往基隆港西二主場館參訪，市長林右昌全程擔任導覽。副主席葛利歐表示，在林的講解下，對基隆產生興趣，希望有機會再造訪。

法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐6月8日率領5位議員抵台訪問，13日至基隆參訪城博會主展場。葛利歐觀展後接受媒體採訪時指出，這個展館最重要意義是，可以讓大家發掘過去歷史，並知道如何改善、展望未來，他認為，了解過去才能迎向未來非常重要。

葛利歐說，感謝市府帶領團隊參觀清法戰爭園區，很開心在林右昌領導下，看到基隆發展和園區規劃；其次，參觀主展場後，對基隆產生更大興趣，希望未來有機會再造訪，花更多時間深入了解這座城市。最後，葛利歐致贈一枚法國參議院的徽章給林右昌，感念林對基隆的付出與貢獻。

林右昌表示，這次法國參議院來台，特別指定要到基隆參訪，除上午到法國公墓、大沙灣歷史園區追思外，也到西2主展館參訪，他擔任導覽員，特別介紹基隆這幾年推出「15分鐘城市」的概念，也介紹台灣歷史及城市發展過程。

林右昌說，法國參議院對考古發掘最有興趣，在考古發覺區待了很長時間，細細聆聽解說、講解；參訪團覺得很新奇，竟然可以透過策展傳遞教育理念，也讓下一代更理解自己的歷史，他們認為，這是很好的點子，將把這個點子帶回去，在法國做同樣的事。

立委蔡適應指出，參訪團率先前往清法戰爭園區，了解過去戰士在戰爭中留下的紀錄和影響等，再接續前往西二展區了解基隆市的進步，過程中有幾位參議員對於林右昌能把即將破產的城市挽救起來，感到佩服，因法國有許多都市常面臨破產界線，認為此舉相當不容易。

蔡適應提及，參訪團對展覽感到最驚艷的是，智慧、科技城市，他們覺得基隆的科技發展走在最前面，竟能把整座城市的地理資訊系統，全面建置數位化；最後，蔡強調，未來會持續邀請林右昌與法國友人，有更多密切未座談。