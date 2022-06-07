朝陽科大為歐盟補助2022年「創業家全球交換計畫 （EYE Global）」台灣唯一聯絡窗口，協助媒合100位歐洲新創企業家到亞洲交流。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

英國《泰晤士報高等教育特刊》日前公布「2022亞洲地區最佳大學」排名，來自個33國家、616所大學入榜，台灣40所大學上榜，其中，朝陽科技大學以卓越的辦學績效及亮眼的國際化表現，連續5年上榜，深受肯定。

朝陽科大校長鄭道明表示，排名方式採教學、研究、學術引用及研究影響力、國際展望及產業收入等5大領域、13項嚴謹的績效指標來進行考核；在全球受疫情衝擊下，朝陽科大仍維持研究及產學量能，締造多項國際評比，在辦學質量上廣受國際肯定。

朝陽科大指出，透過重點特色計畫強化校級研究中心，帶動研發與產學績效，更斥資5億元成立航空學院，包括航空機械系、飛行與民航人員技術系，將成立的航空運務系是全台唯一與航空公司合作，提供專業飛行培訓課程，聘請國內外經驗豐富的資深業師授課，成為國內航空產業人才培育的首選。

朝陽科大連續5年獲英國泰晤士高等教育亞洲地區最佳大學排名，入榜全球最佳大學排名、世界大學影響力排名、全球最佳年輕大學排名、全球新興經濟體大學排名、全球電腦科學領域排名及全球工程領域排名；逾640所海外學校與朝陽科大簽訂學術合作協議。

另在國際鏈結方面，朝陽科大亦是2022年「創業家全球交換計畫」台灣的聯絡窗口，已協助媒合100位歐洲新創企業家到台灣、南韓及新加坡，與地方創業家交流，成為台灣企業建構與歐洲對接的橋樑，促成台歐商機交流，並提供朝陽師生團隊接軌全球的機會。