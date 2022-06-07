上海自1日開始恢復正常生活秩序，原以為解封後能過上正常生活，但真實情況是，為了能夠進出公共場所，上海人進入在72小時內緊繃找核酸點、做核酸的新生活，患上「核酸焦慮症」。

上海在6月1日解封前，歷經2個多月的嚴厲封控，由於人長期閉鎖在家中，不少上海居民出現情緒上的焦慮、抑鬱症狀。然而，解封之後，新的核酸焦慮症又降臨到上海人身上。

來自台灣、活躍於中國財經媒體界的經濟學者郎咸平

2日在微博上發文說，「起來第一件事，看看核酸在不在72小時內，周邊哪有核酸點，開放時間是怎樣的？或許和我一樣，這是很多人的常態」、「72小時核酸，意味著一到兩天就要去做一次，腦子將是焦慮的。」

據新浪新聞網報導，一名上海居民表示，對於很多上海人而言，告別居家和搶菜的焦慮後，新的核酸焦慮又出現了。

在中國的社交平台微博上，不少上海人分享自己好似得了核酸焦慮症。有網友說，「今天就排了一個小時吧，72小時保值期焦慮症」、「排了好長的隊，時間到了沒做成，現在已經有核酸臨期焦慮症了」、「上海核酸真是一個魔幻規定，每天不是在排隊做核酸，就是在焦慮症中找核酸檢測點續命」。

上海甚至出現做不到核酸檢測，檢測點被砸事件。根據上觀新聞報導，1日晚間普陀區長風街道一核酸檢測點的檢測需求量超過負荷，試管準備不夠，居委會幹部通知後續排隊的人龍不用排隊了。

對此，一位居民表示不滿，將周邊路障扔到檢測點，當場掀桌，造成檢測的大白（身著全套白色防護衣的防疫人員）挫傷、採集好的核酸樣本散落在地上。事件鬧到警察局，當事人因尋釁滋事被公安機關行政處罰。

上海政府規定，6月1日起，進入有明確防疫要求的公共場所和搭乘公共交通工具的人員，須持72小時內核酸檢測陰性證明；若要搭乘鐵路等交通工具離開上海則要48小時內陰性證明。

由於頻繁核檢讓民眾疲於奔命、民怨四起，這項規定稍微放寬為從6日起，只要持有24小時內核酸採樣的證明，就算檢測結果還未出爐，一樣可以進入公共場所、搭乘大眾交通工具。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110607