台股重挫近400點，生醫族群人氣渙散，高價生技股全數走跌，股王藥華藥(6446)、股后晶碩(6491)跌幅都在1%以上，藥局通路業者大樹(6469)鎖在跌停板309.5元，大學光(3218)及精華(1565)也紛紛下跌。另外，台灣疫情雖然維持高檔，檢測需求仍旺，但今日檢測族群也不敵空方賣壓，泰博(4736)、富齡富錦(1760)跌幅在2~4%不等。

兩岸疫情影響，染疫人數漸增，且居家隔離導致人力吃緊使得缺工率高，產能利用率降低，精華4、5連續2個月營收皆在4億元之下，第2季營運表現保守以侍。法人認為，精華2022年上半年營運將表現平淡，618購物節銷售情形將是中國大陸回補庫存需求的關鍵所在，值得密切關注，不過，在美日市場方面表現不錯，預期年度營收皆可望成長1成左右。

連鎖藥局龍頭大樹5月營收連續兩個月創歷史高，但今日空方賣壓大舉出籠，股價開低走低鎖在跌停板309.5元。大樹今年將展店50家，由於總店數增加，規模經濟效益顯現及產品組合優化，營業利益率可望持續攀升，對獲利有正面的幫助。目前台灣疫情仍居高不下，營運動能仍十分充沛。