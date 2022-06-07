針對韓國朝鮮日報於今天報導SI公司(擔任台船建造技協)參與協助台灣潛艦國造案，將韓國張保皋級潛艦設計技術與文件交付台船，台船說，潛艦國造噸位與韓艦不同，並明確透露我潛艦排水量為2000噸級，並未抄襲韓國，且設計是我方，沒有用任何國家藍圖。

台船公司指出，SI公司擔任台船潛艦國造案建造技協，其主要提供技術諮詢服務，並無將韓國潛艦圖資提供給台船，此外台灣之潛艦國造案設計與張保皋級潛艦完全不同，韓國潛艦之技術圖說，根本無法應用於潛艦國造案。

就潛艦構型言，台船表示，本案構型不同，我方排水量為2000噸級，韓方排水量為3000噸級，各項裝備、舵翼型式配置均不同，完全沒有抄襲問題。

台船表示，本案設計是由台船自行設計，經過技協G L公司協助完成，完全未採用任何一個國家的藍圖。

至於合約方面，台船表示，台船與韓商簽署風力發電基礎製造設備的合約，完全合法，屬商業行為，至於涉及機密問題，應為韓商與韓政府認知之差異。台船表示，並無向韓商採購報載油水分離器及電瓶固定裝置。

台船表示，台船成立子公司，發展高效能電瓶，皆由國內廠家共同組成，無任何韓商參與。

台船指出，本土深耕期待未來將不受制於他國，應屬穩健適宜的商業及國防自主考量。韓方媒體報導所述，多與事實不符，研判係離職前顧問與技協公司老闆之糾紛，台船深表遺憾。台船均依法、依合約執行潛艦國造，請國人支持。