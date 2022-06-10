據悉，這次韓國大卡車司機串連大罷工，爭取最低薪資保證，截至10日中午以前，已造成韓國蔚山港的貨櫃作業完全停擺。

根據蔚山地方官員透露，在罷工之前的正常時候，每天約有1,500個貨櫃依序進出港口。不過，自從7日開始罷工，由於抗議的司機罷駛，到現在港內沒有半個貨櫃有被移動過。

位於韓國東南部的蔚山，南邊緊鄰第2大都市釜山，也是距離日本最近的韓國城市。同時，蔚山也是韓國重工以及造船產業重要生產基地。貨櫃吞吐量占韓國約1成的蔚山港，基本上都是以工業進出口用途為主。

10日，韓國大貨車司機大罷工已正式進入第4天，目前看起來沒要收尾的跡象。因為不是所有工會成員都有參加這次抗議活動，對韓國社會尚未造成立即性影響，不過，衝擊已慢慢展開。

由於全球供給面本來就很吃緊，現在又發生這次韓國大罷工事件，外界很擔心零組件短缺會更惡化。同時，也可能變成通膨進一步上漲的催化劑。不過，韓國總統尹錫悅10日卻表示，大車司機與公司之間的糾紛需自行解決，並暗示政府不會插手。

尹錫悅指出，唯有政府堅守法律與原則，並且維持中立時，勞資雙方才能建立自行解決問題的能力。同時，尹錫悅也否認外界所質疑，與社會福利比起來，比較重視經濟成長的政治理念。